#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярные автомобили Belgee станут еще более «белорусскими»
20 мая
Популярные автомобили Belgee станут еще более «белорусскими»
На заводе «Белджи» начали строить цех штамповки...
Интерьер Esteo MX
20 мая
Полный привод и классический автомат — первая модель новой отечественной марки
Премиальный российский кроссовер Esteo MX...
«Китайцы» без аварий: названы три самых надежных бренда
20 мая
«Китайцы» без аварий: названы три самых надежных бренда
«Автотека»: Li Auto, Zeekr и Tank лидируют по...

Доля российских автомобилей на нашем рынке впервые превысила китайские

Отечественные автомобили стали самыми популярными в России с долей рынка 43%

В апреле 2026 года российские автомобили, наконец-то, отвоевали лидерство у китайских марок. Их доля на рынке легковых машин РФ составила 43%, и это исторический максимум с момента ухода западных брендов. Данные приводит руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

Интересная деталь: отечественные авто обогнали «китайцев» всего на 2 процентных пункта. Зато год назад разрыв был в другую сторону – российские марки занимали лишь 33%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Деталь от другой машины удешевляет ремонт — вот яркий пример

Всего за апрель было продано 49,6 тысячи легковушек отечественного производства. Это плюс 48% по сравнению с тем же месяцем 2025-го. Львиную долю продаж по-прежнему делают бюджетные седаны и универсалы. Но аналитики заметили тренд: народ резко потянулся к российским внедорожникам.

Продажи SUV в апреле подскочили на 161%. Обеспечили такой всплеск легендарная Lada Niva и новые модели под брендом Tenet. Кстати, последний родился в партнерстве с китайской Chery.

По словам Корнева, успех во многом объясняется снижением китайского экспорта и более доступными ценами на «наши» машины. В мае доля может вырасти еще на 1-2%.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Количество просмотров 8
20.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0