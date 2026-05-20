Российские автомобили впервые обошли китайские по доле рынка

Эксперт Корнев: Российские машины опередили китайские по доле рынка

В апреле 2026 года российские автомобили, наконец-то, отвоевали лидерство у китайских марок. Их доля на рынке легковых машин РФ составила 43%, и это исторический максимум с момента ухода западных брендов. Данные приводит ТАСС, ссылаясь на руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александра Корнева.

Интересная деталь: отечественные авто обогнали «китайцев» всего на 2 процентных пункта. Зато год назад разрыв был в другую сторону – российские марки занимали лишь 33%.

Всего за апрель было продано 49,6 тысячи легковушек отечественного производства. Это плюс 48% по сравнению с тем же месяцем 2025-го. Львиную долю продаж по-прежнему делают бюджетные седаны и универсалы. Но аналитики заметили тренд: народ резко потянулся к российским внедорожникам.

Продажи SUV в апреле подскочили на 161%. Обеспечили такой всплеск легендарная Lada Niva и новые модели под брендом Tenet. Кстати, последний родился в партнерстве с китайской Chery.

По словам Корнева, успех во многом объясняется снижением китайского экспорта и более доступными ценами на «наши» машины. В мае доля может подрасти еще на 1-2%.