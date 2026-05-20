В России переписали ценники на популярный рамник: сколько он сейчас стоит?

Минимальная цена Tank 700 выросла на 1,1 млн рублей после ухода версий 2024 года

Российское представительство GWM перекроило прайс-лист на флагманский внедорожник Tank 700. Из документа исчезли наиболее доступные модификации образца 2024 года – в результате минимальная стоимость модели без учёта скидок взлетела сразу на 1 млн 100 тыс. рублей.

Раньше рамный внедорожник Tank 700 прошлого года выпуска можно было купить в трёх исполнениях: базовом «Бизнес» за 8 899 000 рублей, среднем «Премиум» за 9 899 000 рублей и топовом «Е1» ценой 12 199 000 рублей. Сейчас эти позиции полностью вычеркнуты.

Теперь же в актуальном прайс-листе отправная точка для покупателей – версии 2025 года выпуска. Их цены стартуют от 9 999 000 рублей. Ещё дороже обойдутся самые свежие модификации 2026 модельного года – минимальный порог для них установлен на отметке 11 499 000 рублей.

Среди машин 2025 года расценки распределились так: «Бизнес» – 9 999 000 руб., «Премиум» – 10 699 000 руб., «Техно Премиум» – 11 899 000 руб., «E1» – 13 099 000 руб. Варианты 2026 года стоят ощутимо выше: «Премиум» – 11 499 000 руб., «Техно Премиум» – 12 999 000 руб., «E1» – 14 199 000 руб.

Tank 700 в исполнениях «Бизнес» и «Премиум» использует «мягкую» гибридную систему. Сердцем выступает 3,0-литровый бензиновый двигатель с комбинированным впрыском и двойным турбонаддувом, развивающий 354 л. с. и 560 Нм крутящего момента. Агрегат взаимодействует с 9-ступенчатой гидромеханической трансмиссией, литий-ионной батарей ёмкостью 0,35 кВт·ч и стартер-генератором, помогающим при разгоне. До сотни такой внедорожник разгоняется за 8,8 секунды.

Более дорогие комплектации «Техно Премиум» и «Е1» заметно резвее – они набирают «сотню» за 5,9 секунды. Здесь установлена параллельная гибридная силовая установка: тот же 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 на 354 л. с. дополнен встроенным в коробку электродвигателем. Комбинированная 30-минутная мощность достигает 422 л. с., пиковая – 517 л. с., а крутящий момент составляет 800 Нм. Кстати, ёмкость литий-ионной батареи здесь уже солидная – 37,1 кВт·ч, что позволяет проезжать до 100 км на одном электричестве (по циклу NEDC).

Интеллектуальный полный привод и блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов предусмотрены для всех версий, независимо от цены. Максимальная скорость внедорожника в любом варианте исполнения ограничена электроникой на отметке 190 км/ч.

На родине модели в конце марта стартовали предпродажи обновлённого Tank 700. Там покупателям доступны три версии по цене от 438 000 до 518 000 юаней (примерно 4,8-5,7 млн рублей по текущему курсу). В апреле китайский рынок пополнился ещё одной модификацией – Tank 700 Hi4-Z с плагин-гибридной силовой установкой мощностью 863 л. с. на базе 2,0-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей. На чистой электроэнергии такой «семисотый» способен проехать до 190 километров.