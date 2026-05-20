Поддельные запчасти наводнили российский рынок: описан масштаб проблемы

С 2022 года в России стали появляться поддельные фары, рулевые рейки и ТНВД

На российском рынке за последние четыре года объём контрафактных автозапчастей взлетел в несколько раз. Об этом рассказали автодилеры, сотрудники сервисных центров и независимые эксперты. По их словам, крупные европейские поставщики сократили прямые поставки компонентов в страну в десять раз, а на смену оригиналам пришли подделки.

Всё началось с расходников – масел, фильтров и тормозных колодок. Но сейчас ситуация стала куда серьёзнее. Как отметил заместитель гендиректора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов, с 2022 года рынок наводнили поддельные высокотехнологичные детали: фары, рулевые рейки и даже топливные насосы высокого давления.

«Субъективно доля контрафакта выросла кратно, а оригинальные заводские запчасти – наиболее подделываемые», – предупредил он.

По словам эксперта, подделки были и раньше, но их сдерживали на государственном уровне. Однако закон о параллельном импорте, по сути, развязал руки недобросовестным поставщикам, и число фальсификата резко пошло вверх.

В зоне особого риска оказались знаменитые европейские бренды – Lemförder, Sachs, ATE, ZF, Mahle, Mann, TRW. Раньше такие детали везли напрямую с заводских складов крупными партиями. Теперь же фирменные компоненты добираются до России окольными путями, а их объёмы упали в десять раз.

« Оригинальной продукции стало меньше на рынке, это факт, и в этом объеме доля подделок больше. Если раньше, условно, та или иная фирма ввозила запчастей на 1 млрд рублей в год, а сейчас – всего на 100 млн рублей », – рассказал член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Правда, он уточнил важный нюанс: если деталь по-настоящему оригинальная, но произведена не в Европе, а в Китае или другой азиатской стране, это вовсе не говорит о плохом качестве. Все крупные игроки держат единые стандарты на любых своих заводах.

Масштаб бедствия

По данным международной сети Fit Service, прямо сейчас около 30% автосервисов регулярно натыкаются на подделки. В компании отметили, что пик проблемы пришёлся на 2023-2024 годы. Директор сети Татьяна Овчинникова считает, что по самым ходовым позициям – маслам, фильтрам и колодкам – доля фальсификата может доходить до десятков процентов. А вот на редких и дорогих деталях она обычно не превышает единиц.

« По самым ходовым расходным материалам – масла, техжидкости, фильтры, колодки – доля подделок может доходить до десятков процентов, но по более редким и дорогим позициям она ближе к единицам. В зоне наибольшего риска: моторные масла и технические жидкости, фильтры (масляные, воздушные и топливные), свечи зажигания, тормозные колодки и диски, детали подвески и рулевого управления (рычаги, шаровые опоры, стойки стабилизатора), ремни ГРМ и приводные ремни », – перечислила Овчинникова.

Илья Плисов добавил, что у крупных сервисов, работающих с проверенными поставщиками, доля подделок минимальна – единичные проценты. А вот на свободном рынке шанс нарваться на фальшивку гораздо выше. Особенно остро проблема стояла в 2022-2023 годах, когда поддельных масел было до 30-50%. Сейчас, по его словам, ситуация чуть легче – маркетплейсы начали активнее бороться с такими продавцами.

Самыми рискованными для автомобиля Плисов назвал контрафактные детали двигателя.

«Сальник, маслосъемный колпачок, плохой поршень, прокладка – все что угодно из этих деталей может вывести из строя весь двигатель. Тем более что поддельные прокладки изготавливать достаточно просто, а высокое заводское качество трудно удержать», – пояснил он.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин рассказал, что некоторые импортёры злоупотребляют упрощённой процедурой подтверждения качества. При оформлении деклараций на товары, ввозимые по параллельному импорту, компании часто ссылаются на документы изготовителей, к которым у них нет реального доступа. НАС уже направил обращение в Росаккредитацию.

« Проведенный Национальным автомобильным союзом анализ деклараций, выданных с 1 ноября 2025 года по февраль 2026 года, показывает, что большое количество деклараций выдаются на основании протоколов испытаний, выданных лабораториями изготовителя [к которым импортеры не имеют отношения]. При этом анализировались декларации по популярным торговым маркам Shell, Castrol, Mobil, Total, Bardahl, изготовители которых официально прекратили работу в Российской Федерации », – говорится в письме НАС на имя главы Росаккредитации Дмитрия Вольвача.

В организации также отметили: значительное количество автокомпонентов, которые должны проходить обязательную сертификацию, попадают на рынок, минуя эту процедуру.