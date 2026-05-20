Ввоз легковых машин из Китая в Россию резко вырос: подробности

Импорт китайских легковых авто в Россию вырос вдвое за январь – апрель 2026 года

Россияне всё активнее пересаживаются на китайские машины, и статистика это подтверждает. По информации Главного таможенного управления КНР, за первые четыре месяца 2026 года объём ввоза легковых автомобилей из Поднебесной увеличился почти в два раза – рост составил 97,3% в денежном эквиваленте. В итоге сумма поставок достигла $3,7 млрд, о чём пишет «Интерфакс».

При этом апрельская динамика оказалась чуть скромнее: за месяц в Россию завезли машин на $1,05 млрд, что на 4,9% меньше, чем в марте. А вот сегмент грузовиков чувствует себя увереннее – за четыре месяца экспорт подскочил на 64,6%, до $241,2 млн. В апреле показатель остановился на отметке почти в $67 млн, незначительно уступив предыдущему месяцу (минус 1,2%).

Эксперты «Автостата» подсчитали, что в апреле из Китая в РФ прибыло 24,6 тыс. новых легковушек. Это целых 71,6% от всего объёма импортных новинок за месяц. Для сравнения: в марте аналогичный показатель составлял 20 тыс. штук. Параллельно растёт и ввоз машин с пробегом – 9,4 тыс. единиц в апреле против 6,4 тыс. месяцем ранее. Подержанные авто из КНР теперь занимают примерно 22,7% общего объёма вторичного рынка.

Источник:  Интерфакс
Ушакова Ирина
Количество просмотров 24
20.05.2026 
