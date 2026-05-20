На стенде АВТОВАЗа покажут новинку третьего квартала и улучшенную Ниву

АВТОВАЗ на ПМЭФ-2026: Aura повезет гостей, а Azimut удивит публику

АВТОВАЗ в четвертый раз подряд стал национальным партнером Петербургского международного экономического форума.

Завод выделил для трансферов высоких гостей 120 седанов Lada Aura. Но главное – на улице у «Экспофорума» развернут историческую и спортивную экспозицию.

Звездой стенда станет раритетный ВАЗ-2101 1970 года выпуска из музейной коллекции. Рядом с ним поставят новейший кроссовер Azimut – его серийное производство стартует уже в третьем квартале 2026-го. Поклонников внедорожников ждет сюрприз: знаменитая Niva Legend получила серьезные технические и эргономические доработки.

Все подробности объявят 3 июня, в первый день форума.

В зоне «ВиноГрад» выставят гоночные машины Lada Iskra Cup и Vesta TCR, напоминающие о 55-летней истории автоспорта марки. А на стенде Санкт-Петербурга поставят Lada Iskra: модель названа в честь легендарной наступательной операции 1943 года, которая прорвала блокаду Ленинграда.

***

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорума».

«За рулем» можно читать и в Телеграм