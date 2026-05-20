Обновленные Haval F7 и F7x: современнее, мощнее и динамичнее

В Москве состоялась презентация кроссоверов Haval F7 и F7x 2026 модельного года

Внешне модели почти не изменились, однако они получили модернизированные двигатели, улучшенную эргономику салона и расширенный набор функций.

У  купе-кроссовера Haval F7x появились красные тормозные суппорты и хромированные сдвоенные насадки выхлопной системы. Логотипы и 19-дюймовые колесные диски (в топ-версии) выполнены в глянцевом черном цвете.

Haval F7 и F7x 2026 модельного года оснащаются обновленными двигателями. Переднеприводные версии F7 теперь комплектуются новым 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м (ранее было 150 л.с. и 230 Н·м). Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды вместо прежних 10,9 секунды.

Полноприводные Haval F7 получают форсированный 2-литровый турбомотор. Отдача теперь составляет 200 л.с. и 380 Н·м (до обновления – 192 л.с. и 320 Н·м). Время разгона до «сотни» сократилось до 8,7 секунды по сравнению с предыдущими 9,4 секунды.

F7x доступен только с 2-литровым агрегатом. До обновления он выдавал 192 л.с. и 320 Н·м. Теперь мощность увеличена до 231 л.с., крутящий момент – до 380 Н·м. Это позволило улучшить разгонную динамику до 7,8 секунды.

Двухлитровый двигатель существенно изменился: снижена степень сжатия, установлен усовершенствованный коленчатый вал, а выпускной коллектор интегрирован в головку блока цилиндров.

Как и ранее, оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением «мокрого» типа.

Юрий Тимкин, редактор журнала «За рулем»:

– В салоне  точечные изменения. Подушка водительского кресла получила регулировку по углу наклона, а обод руля стал толще. Возможно, даже чересчур – девушки журналистки сетовали, что для новой баранки их ладони слишком маленькие.

Медиасистема в дополнение к предустановленным сервисам Яндекса обавелась ВК Видео. Наконец, появилась нормальная клавиша ручника (прежде его активировали через меню). В целом семерка стала интереснее и конкурентоспособнее, особенно по моторной части, поэтому прирост цены в 100 тысяч рублей не кажется чрезмерно завышенным. Есть соперники и подороже.

Цены

Стоимость Haval F7 стартует от 2 999 000 рублей. Максимальная комплектация оценивается в 3 799 000 рублей.

Haval F7x в базовом оснащении обойдется в 3 799 000 рублей. Самая насыщенная версия стоит 3 999 000 рублей.

Обе модели уже появились в официальных дилерских центрах марки.

Тимкин Юрий
Алексеева Елена
Фото:
Тимкин Юрий
20.05.2026 
Фото:
Тимкин Юрий
