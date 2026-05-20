Эксперт дал совет для спасения двигателя старых машин в жару
Владельцам старых авто в летний период нужно особенно следить за мотором в пробках — именно заторы чаще всего вызывают перегрев. Об этом рассказал автоэксперт Пётр Баканов. «Если вы видите, что стрелка температуры двигателя начала ползти вверх, быстрее вставайте на обочину, выключайте мотор и дальше смотрите, что случилось», - заявил он.
Также риск перегрева увеличивается при движении в гору с полной загрузкой. В таком случае эксперт рекомендует включить отопитель салона на максимум. Это помогает, поскольку радиатор печки связан с общей системой охлаждения: антифриз начинает циркулировать ещё и через печку, и температура мотора снижается. Эта простая мера спасает мотор от серьёзного перегрева даже в сильную жару.
