Популярные автомобили Belgee станут еще более «белорусскими»

На заводе «Белджи» начали строить цех штамповки для выпуска кузовных элементов

На заводе «Белджи» в Беларуси стартовало возведение современного штамповочного цеха. Как сообщили в компании, главная цель – нарастить уровень локализации легковых машин. Производство на новом объекте собираются запустить в 2027 году.

Здесь планируют штамповать крупногабаритные наружные элементы кузова: передние и задние двери, капоты, крылья, боковины, крышки багажника, а также крыши – как с люком, так и без него. Кроме того, в цехе будут выпускать переднюю и заднюю части пола и перегородки моторного отсека.

Площадь нового корпуса превысит 5000 квадратных метров. Внутри разместят прессовую линию с зоной хранения штампов. Рядом построят склад готовой продукции примерно на 3650 «квадратов» – детали будут ждать своей очереди перед отправкой на сборочный конвейер.

Параллельно на предприятии расширяют цех сварки, сообщили в компании. Для этого возводят еще одно здание – его площадь составит около 9400 квадратных метров. Внутри установят дополнительные роботизированные линии, которые автоматизируют производство кузовных элементов. После модернизации количество роботов на заводе вырастет в 2,5 раза – до 150 штук. Новое оборудование задействуют для подсборки и вальцовки штампованных деталей.

Сейчас марка Belgee предлагает в России четыре модели. Речь идет о компактных городских кроссоверах X50 и X50+, среднеразмерном X70 и седане S50.

