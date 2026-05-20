Renault анонсировала совершенно новый внедорожник на базе Дастера: подробности

Опубликован первый тизер пикапа Renault Niagara 2027 на базе кроссовера Duster

Renault решил не ограничиваться стандартными версиями популярной модели и анонсировал по-настоящему необычную новинку. Правда, купить её будет непросто даже европейцам – целевой рынок у грузовичка совершенно иной. Речь идёт о пикапе, который получил название Niagara и официально выйдет в 2027 году.

Производство модели планируют развернуть в Аргентине. А публичная премьера состоится уже в этом году, точнее, 10 сентября. По крайней мере, именно на эту дату указывают в компании. Французы уже выложили первый видеотизер, в котором, кстати, подтвердили и само имя новинки.

Стилистически будущий пикап будет отсылать к модели Boreal, которую строили на базе Duster. К слову, концептуальную версию такого автомобиля Renault демонстрировал ещё в 2023-м. Интересная деталь: у Niagara несущий кузов, что роднит его с Hyundai Santa Cruz или Ford Maverick. Это не рамная конструкция, а скорее «утилитарный кроссовер» в пикап-стиле.

Грузовой отсек, если верить тизеру, оснастят защитным покрытием и характерными выступами над колёсными арками. Габариты, вероятно, будут близки к Boreal: длина 4556 мм, колёсная база 2702 мм и дорожный просвет 213 мм. Техника тоже должна перекочевать с кроссовера.

Сейчас под капотом Boreal устанавливают 1,3-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. Как опция доступен гибрид на базе 1,8-литрового двигателя, который выдаёт 160 л.с. Логично предположить, что пикап оснастят полным приводом.

