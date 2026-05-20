Заводская Нива-кабриолет – недорого!

Нива-кабриолет производства АВТОВАЗа выставлена на продажу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в продаже появился кабриолет на базе внедорожника ВАЗ-2121 Нива.

Владелец сообщает, что машина 1982 года произведена в экспериментальном цеху АВТОВАЗа, на что имеются соответствующие документы. Собрана машина качественно и профессионально, без «колхоза». По ПТС и по базам ГИБДД машина является «урожденным» кабриолетом. Пробег 30 тысяч, у нынешнего хозяина машина уже 11 лет, и продает он ее просто потому что «наигрался».

«На такой машине вы никому ничего не должны! Вообще. Никогда! Девки просят прокатиться, мужики фоткаются и рассказывают, что в деревне у них стоит такая же, и в планах спилить крышу. Собаки стесняются метить колеса, птицы терпят, пролетая над машиной!», – сообщает владелец.

Состояние оценивается как отличное и не требующее вложений. Раздатки и переднего редуктора у этой Нивы нет – машина позиционируется как прогулочная. Коробка – 5 ступенчатая, мотор – родной, в идеальном состоянии. Установлены электронное зажигание, новый карбюратор, новый радиатор, новая модернизированная ГБЦ, электробензонасос, кардан, новый бензобак, редукторный стартер, тормоза, подвеска, проводка – словом, машина прошла довольно тщательную переборку.

Кроме того, установлена мощная акустическая система, позволяющая устраивать дискотеки под открытым небом. При этом сохранен штатный багажник, а сама компоновка кабриолета – без компромиссов: крыши нет полностью, установлена мощная усилительная дуга (и вторая – задняя вспомогательная, разборная и съемная), двери лишены рамок. В комплектацию входит тент, можно ездить в дождь. Машина отдается в заботливые руки всего за миллион рублей.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
20.05.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+102