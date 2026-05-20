В России появится грузовик, который может проехать 240 тысяч км без замены масла

Sinotruk привезет в РФ Sitrak C7H Max с межсервисным интервалом 240 тыс. км

Sinotruk готовится вывести на российский рынок серьёзно модернизированный седельный тягач Sitrak C7H Max. Инженерам, по всей видимости, удалось серьёзно оптимизировать систему смазки двигателя, благодаря чему интервал между визитами в сервис вырос до рекордных 240 тысяч километров.

Кстати, для сегмента коммерческой техники это настоящий рекорд. Для сравнения: у грузовиков КамАЗ серии К5 аналогичный период между регламентными работами составляет всего 120 тысяч километров пробега – ровно в два раза меньше.

Под капотом новинки расположился двигатель мощностью 480 лошадиных сил, который работает в паре с 16-ступенчатой автоматической коробкой передач. Производитель также не поскупился на опции для водителей-дальнобойщиков. В машине появилась улучшенная теплоизоляция, цифровая приборка, мощный 4-киловаттный автономный отопитель, камеры кругового обзора и целый набор вспомогательных систем – вплоть до индикации осевых нагрузок.