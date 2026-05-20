Продажи новых машин популярной японской марки выросли в разы с начала года

Продажи новых Nissan в РФ выросли в 5,4 раза за январь-апрель 2026 года

С начала года россияне резко нарастили покупки новых «Ниссанов». По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, за четыре месяца 2026-го на учёт встало 1459 таких машин. Это настоящий рывок – по сравнению с прошлогодними 272 экземплярами рост составил 5,4 раза, то есть плюс 436 процентов.

Львиная доля продаж пришлась на компактный кроссовер Qashqai китайской сборки – 1175 штук. Это больше 80 процентов от общего объёма. А вот легендарный X-Trail, который раньше был хитом, заметно отстаёт: всего 191 автомобиль.

По сути, более 95 процентов новых «Ниссанов» сейчас приезжают в страну с китайского рынка.