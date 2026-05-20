Популярные автомобили Belgee станут еще более «белорусскими»
Можно ли смешивать моторные масла разных марок — мнение эксперта

Эксперт Ожогин: Чем смешивание моторных масел разных брендов грозит мотору

Большинство современных моторных масел на базовом уровне вполне совместимы друг с другом. По сути, если нужно срочно долить смазку другого производителя, двигатель не выйдет из строя мгновенно. Однако проблема кроется глубже: дело не в совместимости как таковой, а в поведении полученной смеси. Каждое масло – это не просто базовое сырье, а продуманный рецепт с набором присадок под конкретные условия. При смешивании такие пакеты начинают работать не так, как задумывал производитель.

Конечно, серьезной аварии в большинстве случаев не случится. Но вот свойства смазки меняются в худшую сторону: падает стабильность вязкости, ухудшаются моющие и защитные качества, хуже контролируются износ и образование отложений. Особенно заметно это при долгой езде на такой смеси – мотор просто оказывается в менее предсказуемых условиях.

При этом решающее значение имеет не бренд, а соответствие техническим требованиям. Гораздо важнее, чтобы масло подходило по вязкости SAE, классам API или ACEA и допускам автопроизводителя. Забавный факт: иногда смесь двух разных по названию масел, но с одинаковыми характеристиками будет безопаснее, чем смешивание продуктов одной марки, но совершенно разных типов и назначений.

Когда оправдано такое смешивание

Только в безвыходной ситуации. Скажем, уровень смазки упал, а нужного продукта под рукой просто нет. Тут доливка похожего по вязкости и характеристикам варианта – разумный шаг, ведь ездить на почти сухом двигателе куда опаснее. Допустимо мешать и составы с одинаковыми допусками, но даже это скорее временное решение, а не постоянная практика.

Есть случаи, когда от подобных экспериментов лучше отказаться вообще. В первую очередь это касается современных моторов с турбонаддувом, прямым впрыском, сажевыми фильтрами и чувствительной системой очистки выхлопа. Для таких агрегатов точный состав очень критичен. Не стоит смешивать продукты разной вязкости или с принципиально разными пакетами присадок – например, low SAPS с полнозольными. Тут риск возникновения проблем серьезно возрастает.

Даже если после доливки не появилось никаких странных звуков или ухудшения работы, расслабляться не стоит. Оптимальный сценарий – при первой же возможности полностью слить весь объем и залить одно правильно подобранное масло. Это вернет двигателю стабильные условия и убережет от накопления скрытых неприятностей.

В общем-то, смешивание масел – штука допустимая, но именно как вынужденная мера. Она выручает в экстренной ситуации, но привыкать к ней не стоит. Для долгой и беспроблемной работы мотора важна не марка смазки, а ее соответствие требованиям и неизменность состава. Именно поэтому, как подчеркнул специалист, после любой такой доливки лучше как можно скорее вернуться к полноценной замене.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
20.05.2026 
