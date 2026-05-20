Сам себе механик: в России резко вырос спрос на автогаражное оборудование

С начала 2026 года продажи оборудования для гаражей выросли в РФ в 10 раз

Почти 39% российских автомобилистов теперь предпочитают обслуживать машину своими руками – от замены масла до полноценного ремонта. Всё дело в экономии: цены на услуги СТО растут, вот народ и берётся за домкраты и гаечные ключи.

Где этот тренд особенно заметен? Аналитики «ВсеИнструменты.ру» подсчитали, что динамика разная по городам. В Самаре спрос на автозапчасти и инструменты подскочил на 14%, в Новосибирске – на 5%, в Москве и Ростове-на-Дону прибавилось по 4%, а Челябинск замкнул пятёрку лидеров с ростом в 3%.

Что чаще всего разбирают? Лидер продаж – автомоечное оборудование. Кстати, в Новосибирске его покупают в 2,5 раза активнее, чем раньше. Казань прибавила в полтора раза, Пермь – в 1,3, Воронеж – в 1,1. Если сравнивать с прошлым годом, цифры серьёзные.

Ещё заметно подскочил интерес к детямлингу – то есть к полировке, химчистке и прочим косметическим процедурам. Плюс активно скупают масла, смазки и домкраты. Правда, от станций техобслуживания водители не отказываются полностью. Как отмечают эксперты, сложные поломки всё равно везут в сервисы – тут экономия уже боком выходит.