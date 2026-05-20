Полный привод и классический автомат — первая модель новой отечественной марки

Премиальный российский кроссовер Esteo MX выйдет на рынок летом 2026 года

Холдинг «АГР» наконец-то снял завесу тайны со своего первого автомобиля под брендом Esteo. Дебютантом стал среднеразмерный премиальный кроссовер с заводским индексом MX.

Новинка имеет габариты 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Колесная база, кстати, достигает 2800 мм. Под капотом – двухлитровый турбомотор, который развивает 197 лошадиных сил. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый автомат и система полного привода. Клиренс – 210 мм. Светодиодная оптика насчитывает 472 LED-элемента.

В салоне установлено сразу три независимых дисплея. Перед водителем – цифровая панель приборов на 10,25 дюйма с классическими «колодцами» для скорости и оборотов. По центру расположен основной монитор диагональю 15,6 дюйма, а перед пассажиром – экран на 12,3 дюйма с собственным Bluetooth-каналом. При этом на передней панели оставили обычные физические клавиши для управления климатом и аварийной сигнализацией. Атмосферу в салоне дополняет контурная подсветка с 256 оттенками.

На заводе «АГР» в Шушарах внедорожник будут выпускать по полному циклу. В продажу модель должна поступить уже этим летом – старт назначен на 2026 год.