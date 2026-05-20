Японский автоконцерн снова регистрирует свой бренд в России

Mazda подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ

Российская «дочка» японской Mazda отправила в Роспатент документы на регистрацию бренда «Мазда». Заявку приняли в мае 2026 года.

Судя по описанию, под этой маркой компания собирается торговать не только легковушками и спорткарами. В планах – реализация бензина, электрических аккумуляторов, а также открытие собственных автосалонов. Плюс услуги по аренде машин и их ремонту – тоже в списке.

Напомним, ещё в ноябре 2022-го Mazda вышла из совместного предприятия с группой «Соллерс» во Владивостоке. По договору у японцев была возможность выкупить актив обратно в течение трёх лет. Но, как уточняли в «Соллерсе» в конце 2025-го, опционом они так и не воспользовались – право на возврат было потеряно ещё в октябре того же года.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
20.05.2026 
