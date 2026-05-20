Автомобили немецкого автогиганта начнут выпускать в Узбекистане

Производство семи моделей Volkswagen в Узбекистане начнется в 2026 году

Узбекистан готовится к запуску серийного выпуска немецких автомобилей. Машины марки Volkswagen начнут сходить с конвейера уже в текущем году – об этом стало известно из заявления главы «Узавтосаноат» Улугбека Рузикулова, которое прозвучало в эфире телеканала O'zbekiston 24.

Проект предполагает выпуск семи разных моделей. Поначалу сборку организуют на производственных площадках в Ташкенте – это первый этап. Следом планируется строительство завода в Ангренской промышленной зоне, правда, конкретные даты его возведения пока не называют.

Экспортные амбиции у проекта серьезные. Как подчеркнул Рузикулов, собранные в республике Фольксвагены пойдут не только местным покупателям – их будут поставлять в страны СНГ, Центральной Азии и на Кавказ. По сути, это заметно расширит экспортные возможности государства.

Запуск с немецким концерном – часть масштабной задачи, поставленной президентом Шавкатом Мирзиёевым. К 2030 году Узбекистан намерен выйти на показатель в 1 млн выпускаемых автомобилей ежегодно. Руководство отрасли уверено: совместное производство с Volkswagen станет весомым вкладом в достижение такого результата.