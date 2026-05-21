Такие автомобили с пробегом категорически нельзя покупать, и вот почему

Эксперт Шапринский рассказал, какие автомобили с пробегом нельзя покупать

Выбор машины на вторичном рынке – это всегда лотерея, если не знать, куда смотреть. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский перечислил категории автомобилей, которые лучше обходить стороной.

Главное – не только техническое состояние, но и юридическая «биография» транспортного средства, а также то, насколько реально будет его обслуживать в будущем.

Одна из самых частых и опасных проблем – юридическая. Эксперт отмечает: больше 40% проверок истории автомобилей выявляют залоги, ограничения ГИБДД, отметки о серьезных ДТП и прочие сюрпризы. Если машина числится в розыске или под арестом, поставить её на учёт просто не получится.

Не стоит соблазняться и на автомобили, пережившие серьёзные аварии, пожары или потопы. Повреждения кузова и электрики в таких случаях могут быть фатальными, а устойчивые запахи тины или гари – скорее всего, навсегда останутся в салоне. Восстановить такую машину до нормального состояния часто невозможно.

Особое внимание – к VIN-номеру. Если хотя бы один из пяти положенных по закону мест, где он выбит, оказался нечитаемым, регистрация в МРЭО ГИБДД станет проблемой. Шапринский также советует насторожиться, если в истории числится слишком много владельцев. Частая смена собственников – верный признак того, что с автомобилем что-то не так.

Кстати, происхождение машины тоже имеет значение. Если бывший владелец использовал её в такси или каршеринге, износ агрегатов и деталей будет значительно выше, чем у аналогичных моделей из частных рук. Хотя стоить такой экземпляр будет дешевле, расходы на ремонт могут в итоге оказаться куда серьёзнее сэкономленной суммы.