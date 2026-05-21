Рама, дизель, полный привод — в Россию привезут новый добротный внедорожник

Продажи дизельной версии внедорожника 212 T01 стартуют в России в июне 2026 года

Официальные продажи дизельного внедорожника 212 T01 (принадлежит марке BAW) стартуют в России в июне 2026 года. Как сообщили в пресс-службе бренда, машина получила 2,3-литровый дизельный мотор. Правда, точные характеристики силового агрегата пока не раскрываются.

Но это не единственная новинка марки 212 на российском рынке в этом году. Примерно к осени 2026 года ожидается официальный старт продаж пикапа – его кодовое название Pick-Up, и базироваться он будет на платформе всё того же внедорожника 212 T01. Кстати, в этот же период в России должна появиться и совсем суровая версия «двухсот двенадцатого» – Changfeng, которую создали специально для тяжёлого бездорожья.

Компания 212 вышла на российский рынок ещё в 2025 году. Однако по-настоящему официальный дебют первой модели случился только нынешней весной – тогда представили рамный внедорожник BAW 212 T01 с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. Работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Сами китайцы называют конкурентами новинки Toyota Land Cruiser и Jeep Wrangler. Из опций для внедорожника доступны передняя и задняя блокировки дифференциалов, камера кругового обзора, массажное кресло водителя и даже русифицированная мультимедиа.

Для российских условий модель также оснастили зимним пакетом: подогревы передних сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, плюс наружные зеркала и заднее стекло.