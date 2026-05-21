Жизнь водителя и пассажиров под угрозой: чем опасна старая тормозная жидкость?

Эксперт Петров: тормозную жидкость нужно менять раз в два года

Тормозную жидкость нужно менять регулярно, иначе можно потерять управление автомобилем. Такое предупреждение сделал независимый автоэксперт Сергей Петров. По его словам, обслуживание тормозной системы – вопрос жизни и смерти для водителя и всех пассажиров.

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять жидкость раз в два года, причем пробег тут не важен. Особенно опасна просроченная жидкость в горах – давление там ниже, а вместе с ним падает и температура закипания. При таких условиях состав может закипеть, выделится пар, возникнет воздушная пробка, и тормоза перестанут работать как надо или откажут вовсе. Именно такую ситуацию эксперт и описывает.

Даже если на вид жидкость кажется нормальной, менять ее все равно необходимо – внутри системы уже идут необратимые процессы. Сама процедура требует от водителя высокой дисциплины и аккуратности.

Напомним, ранее Петров также отмечал, что агрессивное вождение, частые резкие торможения и перегруженный автомобиль заметно ускоряют износ тормозов. Некачественные детали, вроде колодок или дисков, тоже сильно вредят системе.

Источник:  Pravda.Ru
