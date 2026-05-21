С популярных китайских грузовиков сняли принудительный отзыв Росстандарта

Росстандарт снял все претензии к китайским грузовикам Shacman

Источник, близкий к официальному дистрибьютору Shacman (Shaanxi) в России – компании ООО «Шакман Моторс», рассказал проекту Авто Mail, что производитель Shacman подготовил и полностью выполнил программу устранения несоответствий по согласованию с регулятором.

«Проблема решилась – с Росстандартом все согласовано и подписано. Сняли все вопросы, и после 15 мая все машины, которые стояли, пошли в продажу. Всего под принудительным отзывом находилось 1996 новых грузовиков», – сообщил он.

Напомним: в феврале 2025 года разгорелся конфликт между Росстандартом и китайским производителем. Ведомство тогда приостановило импорт и продажи 25-тонных самосвалов Shacman SX3258, инициировав принудительный отзыв. Причина – несоответствие техники требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Конкретно: проблемы с конструкцией задних противоподкатных и боковых защитных устройств, а также превышение допустимых норм шума.

Пока Shacman занимался устранением замечаний, под раздачу попали и другие китайские бренды. Кстати, еще в июле 2025 года Росстандарт приостановил сертификаты на ряд моделей Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak – из-за нарушений в тормозной системе, системах шумоподавления и идентификации органов управления. Тогда Dongfeng отозвал почти 13 тысяч седельных тягачей DFH4180 (GX) – 9308 проданных и 3606 нереализованных. Причины те же: превышение шума и отсутствие световой идентификации органов управления. Foton, в свою очередь, отозвал 3934 шасси Aumark M4L – у них заявленная мощность двигателя не соответствовала документации. А у FAW под отзыв попало более 14 тысяч грузовиков типа CA4180.

Теперь, после снятия всех ограничений, продажи новой техники Shacman в России полностью возобновлены, уточняет источник.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Shacman
21.05.2026 
