#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В апреле россияне купили рекордное количество машин с пробегом
21 мая
В апреле россияне купили рекордное количество машин с пробегом
«Автостат»: в апреле продажи подержанных...
«ESTEO. Искусство жить»: превращение обыденных поездок в нечто большее
21 мая
«ESTEO. Искусство жить»: превращение обыденных поездок в нечто большее
ESTEO — новый российский премиальный автобренд:...
Эти модели пользовались на вторичном рынке особым спросом
21 мая
Эти модели пользовались на вторичном рынке особым спросом
«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом...

«ESTEO. Искусство жить»: превращение обыденных поездок в нечто большее

ESTEO — новый российский премиальный автобренд: философия и модельный ряд

Новый российский премиальный автомобильный бренд получил название ESTEO. Он появился благодаря альянсу холдинга «АГР» и компании Defetoo. В основе названия – латинские корни est (существовать) и eo (путь). Причём каждая буква в слове ESTEO отсылает к определённому принципу: Эстетика, Статус, Технологии, Эмоции и Опережение.

Рекомендуем
Антифриз ниже минимума: можно ли просто долить воды и не убить мотор?

Слоган марки звучит как «ESTEO. Искусство жить». Идея проста: превратить обычную поездку в нечто выходящее за рамки простого перемещения. Речь, по сути, про создание особой атмосферы, где дизайн интерьера соседствует с технологическими решениями. Разработчики хотят, чтобы каждая минута в салоне становилась уникальным опытом, лишённым рутины.

Машины этого бренда задумывались не просто как транспорт. Они должны стать способом самовыражения и подчеркнуть статус владельца. Технологии при этом остаются на втором плане, работая незаметно: интерфейсы предугадывают действия человека, подвеска отличается плавностью, а цифровое управление интуитивно понятно. Качество проявляется и в материалах отделки, и в общих ощущениях от взаимодействия с автомобилем.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отдельный акцент – на безопасности. Ничто не должно отвлекать водителя, всё подчинено его комфорту. Например, система ADAS с набором ассистентов контролирует ситуацию вокруг машины, а датчики внимания следят за состоянием самого человека за рулём. В итоге и водитель, и пассажиры оказываются в максимально защищённом пространстве.

Рекомендуем
Зачем в России продают машины высокого экокласса? Причина удивит!

В гамме ESTEO будут как новинки на альтернативных источниках энергии, так называемые NEV, построенные на современных платформах с передовыми интеллектуальными системами. Но и классические версии с ДВС не забыты – упор в них сделан на продуманную инженерную архитектуру, выразительный дизайн и высокое качество исполнения.

Линейка моделей охватит сегменты от SUV-D до SUV-F. Выпускать автомобили под новым российским брендом планируют на модернизированных и автоматизированных мощностях технологических партнёров. Там, как подчёркивают в компании, работают специалисты с многолетним стажем, что, по задумке, должно гарантировать соответствие международным стандартам.

«ESTEO. Искусство жить»: превращение обыденных поездок в нечто большее

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  пресс-служба Esteo
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Esteo
21.05.2026 
Фото:Esteo
Поделиться:
Оцените материал:
0