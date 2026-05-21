«ESTEO. Искусство жить»: превращение обыденных поездок в нечто большее

ESTEO — новый российский премиальный автобренд: философия и модельный ряд

Новый российский премиальный автомобильный бренд получил название ESTEO. Он появился благодаря альянсу холдинга «АГР» и компании Defetoo. В основе названия – латинские корни est (существовать) и eo (путь). Причём каждая буква в слове ESTEO отсылает к определённому принципу: Эстетика, Статус, Технологии, Эмоции и Опережение.

Слоган марки звучит как «ESTEO. Искусство жить». Идея проста: превратить обычную поездку в нечто выходящее за рамки простого перемещения. Речь, по сути, про создание особой атмосферы, где дизайн интерьера соседствует с технологическими решениями. Разработчики хотят, чтобы каждая минута в салоне становилась уникальным опытом, лишённым рутины.

Машины этого бренда задумывались не просто как транспорт. Они должны стать способом самовыражения и подчеркнуть статус владельца. Технологии при этом остаются на втором плане, работая незаметно: интерфейсы предугадывают действия человека, подвеска отличается плавностью, а цифровое управление интуитивно понятно. Качество проявляется и в материалах отделки, и в общих ощущениях от взаимодействия с автомобилем.

Отдельный акцент – на безопасности. Ничто не должно отвлекать водителя, всё подчинено его комфорту. Например, система ADAS с набором ассистентов контролирует ситуацию вокруг машины, а датчики внимания следят за состоянием самого человека за рулём. В итоге и водитель, и пассажиры оказываются в максимально защищённом пространстве.

В гамме ESTEO будут как новинки на альтернативных источниках энергии, так называемые NEV, построенные на современных платформах с передовыми интеллектуальными системами. Но и классические версии с ДВС не забыты – упор в них сделан на продуманную инженерную архитектуру, выразительный дизайн и высокое качество исполнения.

Линейка моделей охватит сегменты от SUV-D до SUV-F. Выпускать автомобили под новым российским брендом планируют на модернизированных и автоматизированных мощностях технологических партнёров. Там, как подчёркивают в компании, работают специалисты с многолетним стажем, что, по задумке, должно гарантировать соответствие международным стандартам.

