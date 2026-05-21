В апреле россияне купили рекордное количество машин с пробегом

«Автостат»: в апреле продажи подержанных автомобилей в РФ выросли на 14,1%

В апреле россияне приобрели 542,2 тыс. подержанных легковых авто – такую статистику 21 мая опубликовало аналитическое агентство « Автостат». По сравнению с мартом 2026-го рынок прибавил 14,1%, а относительно апреля прошлого года рост составил 6,4%.

Традиционно лидирует Lada: за второй месяц весны продано 126,1 тыс. машин с пробегом отечественной марки. На второй строчке – Toyota с показателем 56,4 тыс. экземпляров. Далее идут Kia (29,7 тыс.) и Hyundai (28,8 тыс.). Замыкает первую пятёрку Volkswagen – 24,5 тыс. единиц.

В десятку самых продаваемых брендов на вторичном рынке также вошли Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Причём каждый из них показал прирост по сравнению с мартом более чем на 10%. Самый внушительный – у Kia: плюс 17,2%.

А вот при взгляде на годовую динамику картина неоднородная. Единственным брендом, потерявшим позиции, оказалась Lada – минус 6,8%. Зато остальные девять марок нарастили продажи, и сильнее всех отличилась Honda: рост на 22,8%.

За весь период январь-апрель 2026 года жители страны стали владельцами 1,86 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,1% превосходит результат аналогичного отрезка прошлого года.