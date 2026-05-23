На продажу выставили Чайку в необычном цвете

Седан ГАЗ-13 Чайка в необычном цвете выставлен на продажу в Санкт-Петербурге

Роскошная Чайка в нетипичном для модели серо-голубом цвете появилась в продаже в одном из автосалонов Петербурга.

Отметим, что это именно седан – перегородки между передней и задней частями салона, которая считается отличительной чертой Чайки-лимузина, тут нет. К сожалению, описание весьма скупое и не дает деталей: сообщается лишь, что автомобиль 1976 года выпуска ныне находится в состоянии нового. По всей видимости, он прошел тотальную реставрацию или восстановление, в результате чего получил новый цвет (на заводе так не красили) и полностью перешитый салон.

Под капотом же, судя по описанию, остался родной V8 на 5,5 литра ии 195 л.с. в сочетании с 3-ступенчатой АКП. По ПТС у автомобиля один владелец, указанный пробег составляет 21 тысячу км. Цена за машину красивая – 11 111 111 рублей. Кажется, в данном случае интересующимся стоит, как минимум, скататься к продавцу на осмотр...