Мантуров: ассортимент автомобилей в России растет

Мантуров: о снижении конкуренции на российском авторынке речи не идет

Ассортимент китайских автомобилей на российском рынке продолжает расширяться – причём как среди локализованных моделей, так и среди официально импортируемых. По словам первого вице- премьера РФ Дениса Мантурова, это прямое доказательство того, что конкуренция в отрасли не снижается, а наоборот, только нарастает. Заявление прозвучало 21 мая.

Отвечая на вопрос, не лишатся ли россияне доступа к интересным и бюджетным машинам из КНР в случае, если те станут прямыми соперниками продукции АВТОВАЗа, вице-премьер пояснил: китайские компании, решившие локализовать производство в РФ, стремятся заходить именно в те сегменты, где могут предложить уникальный товар. Там выше потенциал роста, а значит – быстрее окупаются вложения. Сейчас таким направлением, по его мнению, в первую очередь стали электромобили и гибриды.

Мантуров напомнил и о географии совместных проектов. Сборка машин в партнёрстве с производителями из Китая сегодня уже налажена в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской, Нижегородской, Липецкой и Калининградской областях.

Приоритетом отечественного автопрома остаются национальные бренды – это урок, извлечённый из санкционных ограничений. Локальные компании должны развиваться, работая в конкурентной среде, но без перекосов, которые могут подорвать технологический суверенитет страны.

«Так мы сможем гарантировать сохранение выбора и доступность автомобилей во всех сегментах на средне- и долгосрочную перспективу», – добавил первый вице-премьер.