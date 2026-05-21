Новейший Урал Лекс – что это такое?

«Урал» на COMvex 2026 представит новую вакуумную комбинированную машину Лекс

На грядущей выставке COMvex 2026 отечественный производитель грузовиков « Урал» представит сразу пять новинок.

Одна из них – это вакуумная комбинированная машина Лекс на шасси бескапотного Урал C35510 с колесной схемой 6×4. Это автомобиль для обслуживания канализационных систем, ливневых стоков и колодцев – с помощью нее можно ликвидировать засоры, удалять ил и загрязнения. Тут две цистерны - для ила на 10 куб.м. и для чистой воды на 6 куб.м. А уникальность Лекса в том, что он может работать без привлечения другой спецтехники – экскаватора и илососной машины.

Машина откачивает смесь грунта с водой непосредственно в зоне аварии с помощью вакуумной системы, самостоятельно отделяет твердую фракцию от жидкой, а после завершения ремонтных работ возвращает очищенный грунт в исходное место... Взглянуть на новую разработку «Урала» можно будет с с 26 по 29 мая в московском «Крокус Экспо».