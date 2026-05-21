Российский авторынок накрыла волна альтернативного импорта: цифры удивляют

Аналитик Целиков: в России параллельный импорт автомобилей вырос на 94%

За первые четыре месяца 2026 года в страну по схемам альтернативного импорта было ввезено 53,5 тысячи новых легковых автомобилей. Сергей Целиков, глава аналитического агентства « Автостат», подготовившего исследование, отмечает, что показатель взлетел почти вдвое – рост составил 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До этого, на протяжение двух лет, альтернативный импорт снижался: в 2024 году на 20%, в прошлом году на 5%.

Главным транзитным хабом для ввоза машин в обход официальных дилеров остается Киргизия. На долю этой республики приходится свыше 40% всех поставок. Чуть меньше – около 36% – идёт из Китая.

По сути, почти 70% всех автомобилей, попадающих на российский рынок через «серые» схемы, имеют китайское происхождение. Такие данные приводят эксперты «Автостата».

Параллельным импортом в Россию активно начали завозить не только бюджетные модели, но и премиум-бренды. В частности, продажи новых Audi за январь-апрель подскочили на 445% – до 3410 штук.

