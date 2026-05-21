В автомобилях Hyundai Elantra нашли серьезную неисправность

Hyundai отзывает в США 54 300 седанов Elantra из-за риска возгорания

Южнокорейский автоконцерн Hyundai, давно ушедший с российского рынка в плане официальных поставок, запустил масштабную отзывную кампанию в Штатах. Под прицел попало больше 54 тысяч гибридных седанов Elantra.

Как выяснилось, проблема кроется в блоке управления гибридной силовой установкой. По данным Reuters, опирающегося на документы Национального управления безопасностью движения на дорогах (NHTSA), отзыву подлежат 54,3 тыс. машин, выпущенных с 2024 по 2026 год.

Суть неисправности в том, что при серьезных нагрузках контроллер гибридной системы банально перегревается. Из-за этого двигатель может просто не завестись либо автомобиль принудительно уйдет в режим пониженной мощности. В худшем сценарии возникает локальное термическое повреждение внутренних компонентов узла – вот тут-то и появляется риск возгорания.

Для владельцев все будет бесплатно: дилеры обязаны обновить программное обеспечение в проблемных машинах.

