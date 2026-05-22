Changan: 9 новинок в России до конца года!

До конца 2026 года в РФ появится девять новинок под марками Changan, Uni и Deepal

Опубликован список новинок, который компания Changan планирует вывести на российский рынок до конца 2026 года.

Совсем недавно Uni-S обновился и впервые получил в РФ полный привод, но до конца 2026 года вернется и доступная моноприводная версия

Список опубликовал автомобильный эксперт Олег Мосеев, посетивший конференцию Changan. Отметим, что всего в списке российских премьер Changan на 2026 год фигурирует 12 новинок – некоторые презентации уже состоялись. Мосеев отмечает, что в ближайшее время семь (по другим данным – восемь) моделей Changan будут локализованы на заводе «Автотор» в Калининграде. В данный момент идет сборка четырех моделей. К запуску готовятся цеха сварки и окраски.