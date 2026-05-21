Продажи новых люксовых машин в России бьют рекорды
В апреле 2026 года жители России приобрели 81 новую машину премиального сегмента Luxury. Как подсчитали аналитики агентства « АВТОСТАТ», опираясь на данные АО «ППК», этот результат на 4% превышает прошлогодний апрельский показатель.
Кстати, цифра стала максимальной за последние 4,5 года: последний раз столько люксовых авто продавали ещё в ноябре 2021-го.
Самым востребованным брендом середины весны оказался Rolls-Royce – на его долю пришлось 26 машин. Вслед за ним, буквально в шаге от лидерства, идут Lamborghini (25 штук) и Bentley (24 штуки). За месяц продали четыре Ferrari, по одной – Aston Martin и Maserati.
В модельном зачёте апреля безусловным лидером стал Rolls-Royce Cullinan – разошёлся тиражом в 21 экземпляр. Серебро досталось Lamborghini Urus (20 штук), а бронза – Bentley Continental GT (12 штук). В пятёрку лучших также вошли Bentley Bentayga (10 штук) и Rolls-Royce Spectre (4 штуки).
В целом за первые четыре месяца года россияне купили 234 новых автомобиля сегмента Luxury. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2025-го.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Выставка СТО EXPO 2026
Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.
До встречи на СТО EXPO, друзья!