Самый надежный корейский кроссовер можно купить в РФ: он доступнее «китайцев»

В РФ появились в продаже Hyundai Santa Fe 5 поколения по цене от 3,6 млн рублей

Hyundai Santa Fe пятого поколения, несмотря на отсутствие официальных поставок, уже можно найти в России. Объявления о продаже этого трехрядного кроссовера появились на классифайдах, и цены на него оказались ниже, чем на многих «китайцев». Минимальная стоимость модели стартует с отметки 3 595 000 рублей.

Для сравнения: набиравший популярность Geely Monjaro обойдется минимум в 4 599 990 рублей, а семиместный GAC GS8 даже в старых комплектациях тянет на 4 799 000 рублей. Даже Jetour X90 Plus, доступный в семиместной версии, имеет ценник от 3 969 900 рублей. А вот 3,6 миллиона за нового «корейца» – предложение, которое выделяется на общем фоне.

Правда, за такую сумму машину привезут под заказ из Оренбурга. Речь идет о версии в комплектации Modern: трехрядный салон обтянут черной кожей, есть многозонный климат-контроль, двойная беспроводная зарядка, а цифровая приборная панель с мультимедийным экраном расположены под единым стеклом. Скорее всего, это автомобиль китайской сборки, оснащенный 2,0-литровым турбодвигателем на 247 л. с., шестиступенчатым автоматом и полным приводом.

Разброс цен от региона к региону

Во Владивостоке похожую версию с тем же мотором обещают привезти за 4 050 000 рублей. А в Новосибирске уже можно заказать гибрид корейской сборки – его отдача достигает 235 л. с. за счет связки 1,6-литрового турбомотора Smartstream (180 л. с.) и встроенного в 6-ступенчатую коробку электродвигателя примерно на 65 л. с. Цена такого гибрида – 4 399 000 рублей.

Другие предложения, впрочем, заметно дороже. В Москве новый Santa Fe с 2,5-литровым 281-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом продается уже за 4,9 миллиона рублей. Еще выше цены в Уфе (5 060 000), Красноярске (5 280 000), Кемерове (5 320 000), Омске (5 350 000) и Самаре (5 400 000). При желании кроссовер можно заказать почти в любом крупном городе – от Москвы и Питера до Краснодара и Казани.

Если же нужно прямо сейчас, то из наличия машину реально купить в Набережных Челнах за 5 миллионов, в Краснодаре – за 5,2 миллиона, а в Омске, Уфе и Екатеринбурге – за 5,3 миллиона. Всего на рынке, по данным объявлений, – более 200 таких автомобилей, разбросанных по разным регионам.

Почему на Santa Fe вообще стоит обратить внимание

Кстати, эксперты портала TopSpeed недавно назвали Hyundai Santa Fe пятого поколения самым надежным корейским авто. За этот параметр он получил 9 баллов из 10, за безопасность – 8 баллов, а за соотношение цены и качества – 8,5 балла.