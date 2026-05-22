Ввоз подержанных машин из Японии резко вырос: что покупают россияне

Аналитик Целиков: Импорт авто с пробегом из Японии в Россию увеличился на 34%

За первые четыре месяца текущего года из Японии в Россию ввезли 72,3 тысячи б/у легковых машин (старше 3 лет). Это на 34% больше, чем в январе – апреле прошлого года, рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

По данным за неполный год, Toyota пока держит первенство с показателем 23 334 проданных машины, но Honda – всего на 695 автомобилей позади (22 639 штук). Вместе эти два бренда забирают почти две трети всего объема «секонд-хенда» из Японии.

Как складывается расстановка сил среди остальных участников? На третьей позиции уверенно держится Suzuki с 6496 единицами. Четвертое место у Mazda, на счету которой 3952 реализованные машины. А вот на пятую строчку неожиданно забрался Volkswagen – немецкому автопроизводителю (2932 авто) удалось обойти таких мэтров из Страны восходящего солнца, как Nissan и Mitsubishi.

В модельном рейтинге безоговорочным чемпионом остается Honda Freed – ее выбрали 6312 покупателей.