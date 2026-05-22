Lada Niva Travel в коже – старт продаж

АВТОВАЗ выпустил 1000 обновленных Lada Niva Travel с кожаным салоном

АВТОВАЗ объявил о старте продаж лимитированной партии обновленной Lada Niva Travel – всего 1000 машин. Главная особенность этих машин: сиденья из натуральной кожи.

Для обивки взяли качественную кожу российского производства толщиной 1,1–1,4 мм. Ее обработали хромовым дублением, поэтому материал получился прочным, эластичным, не вызывает аллергии и не боится ни грязи, ни бензина, ни моющих средств. Салон стал не только удобнее, но и заметно комфортнее.

Для сидений разработан оригинальный дизайн: перфорированная кожа на центральной части, боковинах и подголовниках. На спинках передних сидений – тиснение Niva Travel. Задние сиденья выполнены так же.

Версия с кожаным салоном доступна в комплектации «Техно», ее цена стартует от 1 909 000 рублей.

В комплектацию входят: светодиодная оптика, кондиционер, обогрев лобового стекла и передних сидений, 17-дюймовые литые диски, мультимедиа с навигатором, парктроник и камера заднего вида с омывателем.

Все автомобили семейства Niva Travel теперь оснащаются новым 1,8-литровым мотором с улучшенной тягой.