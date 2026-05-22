Новый корейский седан дешевле Весты: называем цены

В РФ появились в продаже седаны Hyundai Elantra по цене от 1,27 млн рублей

Пока за полтора миллиона рублей в салонах можно купить разве что Lada, россияне всё чаще обращают внимание на « параллельный» импорт из Поднебесной. К примеру, седан Hyundai Elantra на вторичном рынке с нулевым пробегом порой обходится дешевле отечественной Весты.

На одном из классифайдов цены на эту модель стартуют с отметки 1 270 000 рублей, что почти на 300 000 рублей меньше, чем минимальная стоимость обновлённой Lada Vesta 2026 года (от 1 581 000 рублей). Между прочим, «одноклассник» Belgee S50 (переименованный Geely Emgrand) с механической коробкой передач и вовсе начинается от 1 899 990 рублей.

Самое интересное – за эти деньги во Владивостоке предлагают вовсе не «голую» машину. Седан в комплектации GLX Elite Edition уже включает отделку салона эко-кожей, кожаный мультируль с четырьмя спицами, камеру заднего вида с парктрониками, цифровую «приборку», мультимедиа с сенсорным экраном, светодиодные фары, кондиционер и ряд электронных ассистентов.

География предложений, впрочем, сильно различается. Проанализировав объявления, выяснилось, что за 1 400 000 рублей авто можно заказать в Хабаровске, за 1 650 000 – в Новосибирске и Абакане, а вот в Омске просят уже 1 750 000 рублей. Москвичам «четырехдверка» обойдётся минимум в 1 785 000 рублей, жителям Самары – на 32 000 дороже. Новые Elantra доступны для заказа и в других городах: от Краснодара и Казани до Саратова, Иваново и Сыктывкара.

Цены на автомобили в наличии

Конечно, «на витрине» ценник заметно выше. Минимальная стоимость Hyundai Elantra седьмого поколения с нулевым пробегом, которую можно купить прямо сейчас, составляет 1 890 000 рублей – такая машина найдётся в Санкт-Петербурге. Красноярские продавцы просят за неё от 1 950 000 рублей, в Орске – все 2 000 000. Дороже всего предложения в Сочи и Уфе (от 2 100 000), Набережных Челнах (от 2 220 000), Москве (приблизительно от 2 300 000) и сибирских городах – Кемерово, Новокузнецке и Барнауле, где за неё хотят уже около 2 400 000 рублей.

Hyundai Elantra

Под капотом у подавляющего большинства таких машин стоит 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 л. с., работающий в паре с вариатором IVT и передним приводом. Впрочем, встречаются экземпляры, пригнанные с корейского рынка: они оснащены двигателем Smartstream объёмом 1,6 литра (123 силы) и тем же вариатором.

