Новый флагманский седан российского производства — вот что известно

Седан Chery Arrizo 8 сертифицирован в России как Tenet А8

Флагманский седан Chery Arrizo 8 прошел в России сертификацию под новым именем – теперь он будет называться Tenet А8.

Сборка этой модели будет вестись в Санкт-Петербурге на бывшем заводе General Motors, добавляет источник.

Как известно, только что на этом же предприятии начался выпуск модели другого прокси-бренда – кроссовера Esteo MX. Под названиями Tenet, Jeland и Esteo российская компания «АГР» и ее китайский партнер Defetoo замещают в России модели Chery, Jaecoo и Exeed.

Что касается Tenet А8, то о наделении Arrizo 8 локальным именем стало известно накануне – тогда источник сообщил, что переименованная модель дебютирует в июне. Вероятно, это будет клон более свежей Arrizo 8 Pro – с выбором по силовым агрегатам между 1.6 турбо 197 л.с. и 2.0 турбо 254 л.с.

Пока же в РФ продается «обычный» Chery Arrizo 8 с мотором 1.6, в трех комплектациях с ценами от 2 865 000 до 3 275 000 рублей без учета скидок. Сколько будет стоить идущий ему на смену локализованный и обновленный Tenet А8 – пока вопрос.