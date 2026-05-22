Новая функция «Парковок России» – нажал, и шлагбаум у дома откроется

Максим Ликсутов: открыть дворовый шлагбаум теперь можно через «Парковки России»

В приложении «Парковки России» добавили новую функцию – управление шлагбаумами, которые установлены по упрощенной программе «Московского паркинга».

Функция работает только в обновленной версии приложения. Тем, у кого старая сборка, нужно ее обновить.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в приложение, перейти в раздел «Шлагбаумы» и войти в систему через учетную запись на mos.ru. После этого появятся шлагбаумы, привязанные к адресу пользователя. Останется только выбрать нужное устройство и нажать кнопку «Проезд открыт».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городские цифровые сервисы. В приложении «Парковки России» доступно множество полезных для водителей функций; последнее новшество – управление дворовыми шлагбаумами. Т аким образом, автомобилисты могут использовать единое приложение как для оплаты городских парковок, так и для въезда в свой двор».

