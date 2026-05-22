Надежного рамного «японца» дешевле Нивы начали продавать в России

Новые Suzuki Jimny предлагают в России с ценами от 1,25 млн рублей

Suzuki Jimny, который когда-то официально продавался у нас, теперь возят только по параллельному импорту. Причем ассортимент стал даже шире – в продаже появились крошечные кей-кары по цене от 1 250 000 рублей.

Эта версия мини-внедорожника заметно отличается от стандартной: у нее кузов поуже, крылья обошлись без расширителей, а бамперы сделали тоньше. Под капотом стоит скромный трехцилиндровый турбомотор объемом 0,66 литра, который выдает 64 лошадиные силы и 96 Нм момента. Работает он в паре с механикой на пять ступеней.

Suzuki Jimny

Интересно, что даже базовая трехдверная LADA Niva Legend, чей рестайлинг покажут в начале июня, в топовом исполнении Black стоит почти столько же – 1 258 000 рублей. А если брать «экстремальную» версию Bronto, то там ценник стартует от 1 517 000 рублей. Рестайлинговая Niva Travel обойдется еще дороже – минимум 1 528 000 рублей, и то за машину со светодиодной оптикой.

На Дальнем Востоке можно найти еще один кей-кар Jimny, но с багажником на крыше и силовым передним бампером. Во Владивостоке его готовы привезти за 1 320 000 рублей, хотя в некоторых объявлениях цена доходит до 1 830 000 рублей. Коробка там уже не механическая, а четырехступенчатый автомат.

В целом цены на Jimny сильно разнятся в зависимости от версии и региона.

Стандартная модификация с полуторалитровым атмосферником на 102 силы и механикой или автоматом во Владивостоке стартует от 1 810 000 рублей. В Уфе и Красноярске за такой же авто на механике попросят минимум 2 100 000 рублей, а в Омске и Новосибирске – уже от 2 280 000 рублей. Во Владивостоке версия с автоматической коробкой стоит всего на 20 тысяч дороже.

Интерьер Suzuki Jimny

Ближе к центру цены, как водится, растут. В Москве новый 105-сильный Jimny с автоматом продают от 2 850 000 рублей, а в Самаре и Волгограде есть объявления за 2 990 000 рублей. Пятидверка обойдется еще серьезнее: в Ростове-на-Дону и Тюмени за нее просят 3 250 000 рублей, а вот в Нижнем Новгороде – все 3 990 000 рублей.

Для справки: все Suzuki Jimny, какой бы форм-фактор ни выбрали, имеют 21-сантиметровый дорожный просвет, подключаемый полный привод Part-time, рамную конструкцию, неразрезные мосты и раздатку с понижайкой. То есть это настоящие внедорожники, пусть и малютки.