Названы нарушения, за которые гарантированно лишат прав

Лев Воропаев: в 95% случаев оставление места ДТП заканчивается лишением прав

Езда пьяным, отказ «дуть в трубочку» и побег с места аварии – это те три нарушения, за которые прав лишают почти всегда, без вариантов. Такую информацию озвучил автомобильный юрист Лев Воропаев.

По словам адвоката, если водителя поймали нетрезвым за рулём или он отказался проходить медосвидетельствование (по требованию сотрудника ГАИ или врача, куда его доставили), лишение прав – практически неминуемый финал.

Та же история с оставлением места ДТП. Юрист уточнил: в судебной практике примерно 95% разбирательств по этому правонарушению заканчиваются тем, что у водителя забирают удостоверение. Эксперт подчеркнул – все три перечисленных состава закон считает самыми тяжкими.

