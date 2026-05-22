В РФ переписали цены на популярный семейный минивэн: сколько он стоит теперь?

GAC M8 2025 года в комплектациях GX и GX Premium подорожал на 250 тысяч рублей

Китайский бренд GAC решил пересмотреть стоимость своего большого минивэна M8. Подорожание затронуло две старшие семиместные версии – исполнения GX и GX Premium, выпущенные в 2025 году. Разница составила 250 тыс. рублей, что в процентном соотношении даёт прирост в 3,9-4%.

GAC M8
Начальная комплектация GT с семью местами и флагманский четырёхместный вариант Lounge остались без изменений. За них просят 5 999 999 и 7 999 999 рублей соответственно. Хотя тут есть нюанс: машины 2026 года выпуска в базовом исполнении GT на 250 тыс. рублей дороже своих «прошлогодних» собратьев.

Вот как сейчас выглядит прайс-лист на модель:

  • GT (2025) – 5 999 999 руб.;
  • GX (2025) – 6 549 999 руб. (плюс 250 тысяч);
  • GX Premium (2025) – 6 749 999 руб. (плюс 250 тысяч);
  • Lounge (2025) – 7 999 999 руб.;
  • GT (2026) – 6 249 999 руб.;
  • GX (2026) – 6 549 999 руб.;
  • GX Premium (2026) – 6 749 999 руб.;
  • Lounge (2026) – 7 999 999 руб.

Интерьер GAC M8
Напомним, под капотом у GAC M8, вне зависимости от выбранной версии, стоит 2,0-литровый бензиновый турбомотор. Отдача – 231 лошадиная сила и 380 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin.

Источник:  Автоновости дня
