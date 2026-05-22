Просторный, доступный: рассекречен новый кроссовер

Бренд Fiat рассекретил кроссовер Grizzly 2027 года

Stellantis поделился амбициозными планами по обновлению модельного ряда. И одним из главных сюрпризов стала неожиданная новинка – кроссовер Fiat Grizzly 2027 модельного года. Его показали сразу в двух вариантах кузова: классическом и купеобразном.

Официальная премьера автомобиля намечена на осень во Франции, где пройдет Парижский автосалон. По сути, он продолжит семейство, в которое уже входят Panda и Grande Panda. Все три модели объединяет общая платформа и узнаваемый стиль с рублеными формами кузова.

Главная деталь экстерьера – пиксельная головная оптика. Она тянется тонкой полосой от края до края передка, проходя прямо под линией капота. Вдобавок у итальянца две радиаторные решетки и массивный передний бампер. Сбоку внимание привлекают огромные колеса, утопленные в широкие арки.

Руководитель марки Fiat заявил, что Grizzly сделают доступным по цене, но при этом просторным внутри. В качестве прямых конкурентов названы Nissan Qashqai и Dacia Bigster. Проще говоря, новинка будет биться в самом горячем сегменте рынка недорогих паркетников.

Fiat Grizzly

Отдельно в компании подчеркнули, что при проектировании огромное внимание уделили удобству повседневной эксплуатации. Судя по всему, интерьер решат в духе Grande Panda, то есть в салоне стоит ждать 10-дюймовый тачскрин и 10,25-дюймовую «приборку». Хотя блок управления климатом, к счастью, оставят с физическими кнопками.

Под капотом, вероятно, окажутся те же агрегаты, что и у Grande Panda. В базе – 1,2-литровый «атмосферник» или турбомотор такого же объема. За доплату предложат гибрид, где компактный электромотор встроен прямо в 6-ступенчатый автомат. Плюс ожидается полностью электрическая версия мощностью 111 л.с.