КАМАЗ отменил четырехдневку

Глава КАМАЗа Когогин отменил режим сокращенной рабочей недели на июнь-июль

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин отменил режим неполной (четырехдневной) рабочей недели на июнь-июль, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года.

КАМАЗ скорректировал производственные планы на ближайшие месяцы – компания нарастит выпуск.

Причина, как уточнили в пресс-службе, – резкий рост объёмов заказов, который удалось обеспечить за счёт успешной маркетинговой политики.

«Решение принято в целях рациональной организации производства», – добавили там.

Сейчас предприятие сосредоточено сразу на нескольких направлениях. Это расширение линейки автомобилей, модернизация мощностей и адаптация к нынешним условиям на рынке.