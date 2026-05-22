КАМАЗ отменил четырехдневку
Глава КАМАЗа Когогин отменил режим сокращенной рабочей недели на июнь-июль
Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин отменил режим неполной (четырехдневной) рабочей недели на июнь-июль, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года.
КАМАЗ скорректировал производственные планы на ближайшие месяцы – компания нарастит выпуск.
Причина, как уточнили в пресс-службе, – резкий рост объёмов заказов, который удалось обеспечить за счёт успешной маркетинговой политики.
«Решение принято в целях рациональной организации производства», – добавили там.
Сейчас предприятие сосредоточено сразу на нескольких направлениях. Это расширение линейки автомобилей, модернизация мощностей и адаптация к нынешним условиям на рынке.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: пресс-служба КАМАЗа