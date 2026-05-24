Новый российский тягач Валдай 45 Pro — старт производства и подробности!
На производственной площадке «Нижегородские Грузовые Автомобили» стартовало производство нового магистрального тягача Валдай 45 Pro.
«В магистральных перевозках техника оценивается очень просто: она работает на бизнес или против него. При создании Валдай 45 Pro был сделан акцент не на декоративных изменениях, а на тех решениях, которые помогают машине дольше быть на линии, а перевозчику обеспечивают лучшую экономическую эффективность и понимание затрат», – отметил Олег Марков, генеральный директор компании «Современные транспортные технологии».
Валдай 45 Pro – это модернизированная версия уже известного на российских дорогах Валдай 45, являющегося локализованной в Нижнем Новгороде копией китайского Foton EST1846. По словам разработчиков, мощность двигателя увеличилась с 470 до 490 л.с. – работа тягача в составе автопоезда с полной загрузкой и на сложных дорогах должна стать более уверенной.
При этом передаточное число главной пары – в угоду экономичности – уменьшено до 2,714, а объем топливных баков вырос до 1040 литров, поэтому остановок на дозаправку в дальних рейсах станет меньше.
Есть и серьезные изменения по шасси: удлинилась колесная база и расширилась колея, что должно сделать машину более стабильной на трассе. Кроме этого, внешне отличить версию Pro от обычного Валдай 45 можно по новой решетке радиатора и полностью светодиодной оптике. Кабина теперь – с усиленным заводским утеплением, улучшенной шумоизоляцией и антикоррозийной обработкой.
Интерьер получил современную комбинацию приборов, усовершенствованную мультимедийную систему с камерами кругового обзора и функцией подключения смартфона. Также Валдай 45 Pro оснащен новым комплексом водительских ассистентов, включающим систему экстренного торможения, систему помощи при трогании на подъемах и систему мониторинга состояния водителя.
Производство в Нижнем – сразу по полному циклу, со сваркой и окраской кабины. Завод последовательно наращивает уровень локализации: сейчас на тягач устанавливаются отечественная телематика, шины, аккумуляторы, автономные отопители, элементы остекления. Параллельно идут работы по «привязке» двигателя и коробки передач от российских поставщиков.
Производитель считает, что новый Валдай 45 Pro поможет транспортным компаниям привлекать и удерживать квалифицированных водителей. Официально машину покажут совсем скоро – в рамках грядущей выставки COMvex 2026 в московском выставочном центре «Крокус Экспо»: презентация для СМИ пройдет 26 мая на стенде Горьковского автозавода.
