Новый российский тягач Валдай 45 Pro — старт производства и подробности!

Завод «Нижегородские Грузовые Автомобили» начал производство тягача Валдай 45 Pro

На производственной площадке «Нижегородские Грузовые Автомобили» стартовало производство нового магистрального тягача Валдай 45 Pro.

«В магистральных перевозках техника оценивается очень просто: она работает на бизнес или против него. При создании Валдай 45 Pro был сделан акцент не на декоративных изменениях, а на тех решениях, которые помогают машине дольше быть на линии, а перевозчику обеспечивают лучшую экономическую эффективность и понимание затрат», – отметил Олег Марков, генеральный директор компании «Современные транспортные технологии».

Валдай 45 Pro – это модернизированная версия уже известного на российских дорогах Валдай 45, являющегося локализованной в Нижнем Новгороде копией китайского Foton EST1846. По словам разработчиков, мощность двигателя увеличилась с 470 до 490 л.с. – работа тягача в составе автопоезда с полной загрузкой и на сложных дорогах должна стать более уверенной.

При этом передаточное число главной пары – в угоду экономичности – уменьшено до 2,714, а объем топливных баков вырос до 1040 литров, поэтому остановок на дозаправку в дальних рейсах станет меньше.

Есть и серьезные изменения по шасси: удлинилась колесная база и расширилась колея, что должно сделать машину более стабильной на трассе. Кроме этого, внешне отличить версию Pro от обычного Валдай 45 можно по новой решетке радиатора и полностью светодиодной оптике. Кабина теперь – с усиленным заводским утеплением, улучшенной шумоизоляцией и антикоррозийной обработкой.

Интерьер получил современную комбинацию приборов, усовершенствованную мультимедийную систему с камерами кругового обзора и функцией подключения смартфона. Также Валдай 45 Pro оснащен новым комплексом водительских ассистентов, включающим систему экстренного торможения, систему помощи при трогании на подъемах и систему мониторинга состояния водителя.

Производство в Нижнем – сразу по полному циклу, со сваркой и окраской кабины. Завод последовательно наращивает уровень локализации: сейчас на тягач устанавливаются отечественная телематика, шины, аккумуляторы, автономные отопители, элементы остекления. Параллельно идут работы по «привязке» двигателя и коробки передач от российских поставщиков.

Производитель считает, что новый Валдай 45 Pro поможет транспортным компаниям привлекать и удерживать квалифицированных водителей. Официально машину покажут совсем скоро – в рамках грядущей выставки COMvex 2026 в московском выставочном центре «Крокус Экспо»: презентация для СМИ пройдет 26 мая на стенде Горьковского автозавода.