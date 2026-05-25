Экспортный ЗАЗ-965 Ялта — сколько сейчас такой стоит?

На продажу выставили ЗАЗ-965 Запорожец в экспортной комплектации «Ялта»

В городе Шахты Ростовской области на продажу выставили «горбатый» Запорожец в версии «Ялта» для внешних рынков – старшее поколение может помнить ее по фильму «3+2».

Сообщается, что машина 1967 года выпуска прошла тщательную реставрацию, пробег после которой составил всего около 100 км. Автомобиль полностью разбирался и собирался заново с применением новых оригинальных деталей – до последнего болтика и винтика, пишет автор. Кузов прошел пескоструйную обработку и антикор, после чего поменял родной бледно-голубой цвет на двуцветный бело-малиновый окрас.

Все хромированные детали – молдинги, бампера, «очки», сигнал рулевого колеса – новые и оригинальные. Во внешности машины действительно присутствуют отличительные черты версии «Ялта»: помимо молдингов, это зеркало на левом крыле, которого не было у обычного ЗАЗ-965. Единственная странность этого симпатичного проекта: выпуклая накладка на передней части, являвшаяся яркой отличительной чертой Ялты, тут заменена на стандартную вогнутую панель...

В салоне – перешитые в новую кожу сиденья, обивки дверей и руль. Двигатель прошел капремонт. Абсолютно новые, со слов владельца, в этом автомобиле: сцепление, ходовая, тормоза и вся проводка. Все что требовало замены, устанавливалось только новыми оригинальными запчастями, подчеркивает автор проекта.

В любом случае, автомобильчик интересный, и при этом – на полном ходу, на учете и юридически чистый. Просят за такую красоту до неприличия мало: 1 150 000 рублей. На дополнительные вопросы готовы ответить по телефону, а также помочь с доставкой машины по РФ.