Эксперт Шапарин оценил перспективы запрета правого руля

В НАС предложили адаптировать российские дороги для праворульных машин

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал поручение правительства изучить аварийность «праворулек» – и сразу успокоил автовладельцев. По его словам, вводить тотальный запрет на такие машины попросту нереально. Причина проста: их в стране уже слишком много, и поток только увеличивается.

Эксперт отметил: несмотря на то что кабинет министров поручил МВД до 2027 года оценить необходимость спецобучения для водителей праворульных авто, а итоговый доклад ждут лишь к 2028-му, паниковать рано. Пока это лишь сбор статистики. Чем полнее будут данные у полиции, тем взвешеннее решения она сможет принимать в будущем.

«Пока речь идет только об исследовании, потому что количество праворульных машин растет и нужно понимать, влияют или не влияют они дополнительно на безопасность», – пояснил Шапарин.

Импорт из Японии бьет рекорды. По данным НАС, только за первые четыре месяца 2026 года в страну ввезли 72,3 тысячи легковых машин старше трех лет. Это сразу на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Люди, по сути, гонятся за альтернативой, пока утилизационный сбор не подняли на модели до 160 лошадиных сил, которые конкурируют с продукцией АВТОВАЗа. Между прочим, Шапарин задается логичным вопросом: если китайским брендам запрещают соперничать с отечественным производителем, зачем тогда государству держать на рынке «японцев»? «Люди спешат привезти альтернативу, пока запретительный утилизационный сбор не введен на конкурирующие с АВТОВАЗом модели до 160 л.с. Если китайцы с АВТОВАЗом конкурировать не должны, зачем государству оставлять на рынке праворульные автомобили?» – предположил эксперт.

Вместо запретов в НАС предлагают другой путь – адаптацию инфраструктуры. Например, дублировать дорожные знаки с обеих сторон – мелочь, но для водителя «праворучки» разница ощутимая, уверен Шапарин.

«Пока речь ни о каких запретах не идет, и думаю, что не пойдет никогда, потому что количество таких автомобилей зашкаливающе велико и быстро растет. Люди завозят из Японии все больше автомобилей; рост в этом году в десятки процентов относительно прошлого, и понятно, что в таких условиях никто и ничего делать не будет», – резюмировал руководитель НАС.

