В России появился просторный семейный «японец» с полным приводом по цене Весты

Новые Honda Freed начали привозить в Россию с ценами от 1,68 млн рублей

На российский рынок начали поступать новые праворульные компактвэны Honda Freed третьего поколения, дебютировавшие в Японии в 2024 году. Машины везут по альтернативным каналам, причём купить их можно как из наличия, так и под заказ – цены стартуют от 1,68 миллиона рублей.

По сути, это компактный минивэн с очень продуманным салоном. При скромных внешних габаритах внутри он предлагает либо шесть, либо семь мест, сдвижные двери, а также массу вариантов трансформации пространства. Расход топлива в городском цикле, к слову, составляет всего 4-5 литров на сотню.

Самая доступная версия – «семейная» Air во Владивостоке. За 1 678 000 рублей предлагают экземпляр голубого цвета под заказ. У такой машины, судя по фото, отсутствует штатная мультимедийка (её, видимо, демонтировали), зато есть цифровая приборка, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и обе сдвижные двери с электроприводом.

Кстати, для понимания расклада: отечественный LADA Largus в топе Enjoy стоит сейчас 1 842 000 рублей – и это без доплаты за третий ряд. А за «внедорожный» универсал Largus Cross просят уже минимум 1,947 миллиона.

По данным объявлений, у других продавцов из Владивостока заказная поставка нового Freed Air обойдётся как минимум в 1 820 000 рублей. Версия Crosstar с полным приводом и защитным пластиковым обвесом стоит всего на 5 тысяч дороже – от 1 825 000.

В других городах цены заметно различаются. Так, в Хабаровске за привоз нового Crosstar просят минимум 1,88 миллиона. В Красноярске и Симферополе стандартный переднеприводный Freed Air доступен за 2 миллиона рублей. В Иркутске – за 2,08 миллиона, в Ростове-на-Дону – за 2,13 миллиона, а в Находке – уже за 2,2 миллиона.

С машинами в наличии ситуация тоже разная. В городе Артём (Приморский край) можно купить переднеприводный Crosstar за 1,9 миллиона. А вот в Воронеже за полноприводную версию с комбинированным салоном просят ровно 3 000 000 рублей – правда, в нагрузку обещают два комплекта шин.

Интерьер Honda Freed

Технически все эти компактвэны унифицированы: под капотом стоит 1,5-литровый 118-сильный атмосферник, работающий в паре с вариатором. Привод бывает как передним, так и полным. Салон чаще всего шестиместный.

Напомним, по свежим данным, спрос на новые Honda в России взлетел в 4,5 раза. Только за первые четыре месяца 2026 года на учёт встало 2140 таких машин – против 477 за аналогичный период годом ранее.