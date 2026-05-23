Mazda отложила разработку собственного электромобиля из-за недостатка денег

Глава Mazda анонсировал двукратное сокращение инвестиций в электрокары

Руководство Mazda приняло неожиданное решение: вложения в электрические модели урежут вдвое. Вместо этого компания собирается активнее работать на китайском рынке. Причина банальна – денег на самостоятельную разработку просто нет.

Японский производитель, по сути, оказался в зависимом положении. Все современные электрические новинки (например, модели EZ-6 и EZ-60, представленные в 2024-2025 годах) построены на чужой платформе Changan. Свою же архитектуру для электромобилей Mazda сможет предложить рынку не раньше 2029 года – тут сказывается и бюджет, и традиционная японская осторожность.

Впрочем, отказываться от «зеленого» направления полностью не собираются. К 2030 году доля электрифицированных машин в продажах должна составить от 25 до 40 процентов. Правда, добиваться этого планируют за счет китайских разработок, а не собственных.

Зато с гибридами ситуация выглядит куда оптимистичнее. Уже в ближайшие пару лет линейка пополнится тремя новыми моделями. А в 2027-м выйдет свежий кроссовер CX-5 – он первым получит гибридную силовую установку на базе экономичного 4-цилиндрового мотора Skyactiv-Z.

Иными словами, приоритеты Mazda смещаются обратно в сторону ДВС и гибридных технологий. Электрички же оставят для тех регионов, где на них высокий спрос.