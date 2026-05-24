Ученые исследуют удовольствие от вождения машины: для чего нужны эти данные?

Polestar и Оксфордский университет начали исследование удовольствия от вождения

Удивительно, но факт: автопроизводитель Polestar объединился с учёными из Оксфорда, чтобы измерить драйв. Вместо абстрактных ощущений они хотят получить цифры.

На первый взгляд затея кажется почти шуткой – ну как можно замерить кайф от вождения? Однако история показывает: самые странные эксперименты нередко приносят серьёзные результаты. Взять хотя бы исследования движений животных или наблюдения за повседневным поведением людей – когда-то это тоже считали забавой. Теперь в этот список попадает и попытка перевести эмоции водителя на язык датчиков.

Совместный проект построен на редком сочетании – научной строгости и почти дерзкой смелости. Авторы хотят выяснить, существуют ли у драйва объективные научные признаки. Речь идёт о сигналах в мозге, изменениях в теле и реакциях на динамичное движение. В более широком смысле это попытка переосмыслить само понятие удовольствия от управления машиной в эру электромобилей, когда ценность авто всё чаще определяют не лошадиными силами, а общим пользовательским опытом.

Впрочем, у проекта есть не только фундаментальная, но и вполне прикладная цель. Исследователи хотят создать такую базу, на которую смогут опираться будущие автомобильные разработки. Сейчас инженеры привыкли мыслить жёсткими показателями – мощность, разгон, управляемость. А это попытка добавить к ним более тонкое понимание того, что чувствует человек за рулём. По сути, учёные пытаются научно описать то, что автолюбители обычно формулируют интуитивно: тягу, отклик, чувство контроля, вовлечённость и то редкое состояние, когда машина и водитель словно работают в унисон.

В деле замешаны специалисты из области инженерных наук и экспериментальной психологии. Представители Polestar и оксфордская команда будут работать рука об руку, фиксируя физиологические, когнитивные и поведенческие реакции добровольцев. Сам эксперимент звучит довольно приятно: испытуемые сядут за руль высокопроизводительного Polestar, а параллельно приборы будут собирать данные – чтобы понять, как же на самом деле выглядит и ощущается радость от вождения.

Учёные планируют детально анализировать активность мозга, биометрические показатели и поведение человека за рулём. Ключевой вопрос – можно ли выделить устойчивые сигналы, которые сопровождают эмоционально насыщенную поездку? Если да, то у автопроизводителей появится редкая возможность отказаться от чисто маркетинговых формулировок и опираться на concrete данные о том, что делает поездку по-настоящему захватывающей.

Исследование стартовало в марте 2026 года и продлится до 31 июля. Отдельный блок испытаний запланирован на июнь – он пройдёт на кольцевом треке Gotland Ring. Первые результаты учёные намерены обнародовать осенью на специальном мероприятии в Оксфордском университете.