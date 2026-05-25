Россияне скупают подержанные машины: что происходит с рынком

Эсперт Нестеров объяснил, о чем говорит рост продаж старых ВАЗов

Вторичный рынок России в апреле продемонстрировал десятый месяц непрерывного роста: реализовано 542,2 тысячи подержанных машин. Это на 14% больше, чем в марте. Люди активно приобретают самые разные модели – от советской классики до японских автомобилей с правым рулём. Рынок сильно перегрет, однако спада пока не предвидится.

Отечественная LADA остаётся безоговорочным лидером: за апрель продано 126,1 тысячи таких машин. Покупатели выбирают их не из эстетических соображений, а из чистого прагматизма. Китайские автомобили с обилием электроники только начинают осваиваться в локальном сервисе, а старые «Жигули» можно отремонтировать в любом гараже подручными средствами.

«Вторичный рынок сейчас – это защитный актив. Люди боятся сложных технологий, которые невозможно обслужить без санкционного софта. Покупатель выбирает ремонтопригодность, а не количество экранов в салоне», – объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

На второй строчке рейтинга Toyota с показателем 56,4 тысячи проданных экземпляров. Следом идут корейцы Kia и Hyundai, которые в сумме набрали почти 60 тысяч продаж. Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen – несмотря на то что запчасти на него заметно подорожали.

Импорт подержанных авто тоже бьёт рекорды

В апреле в страну ввезли 41,4 тысячи подержанных иномарок – максимальный показатель за весь 2026 год. Среди брендов по-прежнему лидирует Toyota, а самой популярной ввозимой моделью стала Honda Freed. Этот компактный японский микровэн фактически занял нишу, которую раньше занимали европейские универсалы.

«Помимо самого рынка подержанных автомобилей, хотелось бы обратить внимание и на их импорт в нашу страну. Так, в апреле было ввезено 41,4 тыс. б/у легковых машин, что является максимальным показателем за месяц в 2026 году. При этом он еще на 9% больше, чем в апреле 2025-го. Среди марок тут лидирует Toyota, а из моделей самой импортируемой является Honda Freed», – прокомментировал замначальника отдела аналитики агентства « Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Абсолютным бестселлером стала ВАЗ-2107 – «семёрка». В апреле продано 10,5 тысячи таких машин. Вслед за ней идут Kia Rio и Hyundai Solaris – главные рабочие лошадки такси и каршеринга, пусть и с большим износом, но всё ещё востребованные.

«Рост продаж старых ВАЗов – это индикатор закредитованности и падения реальных доходов. Когда не хватает на новый электрокар, человек идет за проверенной классикой, чтобы просто доехать из пункта А в пункт Б», – отметил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Модели-рекордсмены апреля

Внедорожник LADA 4x4 и Toyota Corolla поделили пьедестал с результатом 9,5 тысяч проданных единиц. Нива остаётся танком для дачников, а Corolla – бесконечным двигателем для города. В десятку также вошли Ford Focus, Priora и Granta. Ситуация на рынке напоминает антикварную лавку: ассортимент огромен, блеска почти нет, но каждая деталь дорожает с каждым витком инфляции.

Каждая из этих машин – фактически самый дешёвый способ обзавестись личным транспортом. Низкая стоимость покупки и невысокие расходы на содержание делают их хитами в регионах. Правда, есть и обратная сторона: отсутствие каталогов запчастей и проблемы с диагностикой электроники в неофициальных сервисах.

Если же речь идёт о качественном автомобиле с честным пробегом, часто стоит присмотреться к импортным вариантам, хоть это и связано с расходами на логистику и утильсбор. Традиционный лидер надёжности здесь – Toyota Corolla, чьи агрегаты при должном уходе имеют колоссальный ресурс.