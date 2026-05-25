АВТОВАЗ готовит спортивную версию Искры

На ПМЭФ-2026 будет представлен спортивный седан Lada Iskra Cup

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) АВТОВАЗ представит спортивную версию седана Искра.

Машина получила название Lada Iskra Cup и будет экспонироваться на форуме в тематической зоне «ВиноГрад» вместе с еще одним спортивным автомобилем – Vesta TCR, на котором команда автогиганта выступает в российском чемпионате кольцевых гонок РСКГ. Оба автомобиля призваны символизировать 55-летнюю автоспортивную историю бренда, сообщает вазовский корпоративный канал «На заводе».

При этом показ Lada Iskra Cup станет абсолютной премьерой. Опубликованное источником рендерное изображение – это первое официальное подтверждение существования такого проекта.

Отметим, что в течение последнего года не раз возникали слухи о том, что АВТОВАЗ планирует запуск нового монокубка – автоспортивного соревнования, где все участники выступают на идентичной технике. Последний такой проект существовал в 2011-2014 годах, назывался Lada Granta Cup и активно рекламировал новую на тот момент модель АВТОВАЗа. Отметим, что в 2011-м одновременно с дебютом машины для гонок был представлен и дорожный 120-сильный седан Granta Sport...

Планируется ли серийная Искра Спорт? Возможно, узнаем 3 июня, в первый день ПМЭФ-2026.